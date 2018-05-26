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Polisiye Olaylar

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Karaman Köyünde ani ve gayri tabii ölüm... Girne Limanında sahte nüfus cüzdanı ile girdi tutuklandı... Mağusa'da uyuşturucu... Girne ve Lefkoşa'da hırsızlık

Polisiye Olaylar
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ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

26.5.2018 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Karaman köyünde sakin ABD vatandaşı Hans Magnus AUS (E-77), Karaman köyünün doğu kısmında bulunan toprak yol içerisinde yürüyüş yaptığı sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

GİRNE LİMANI’NDAN SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE GİRİŞ YAPAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Girne Turizm Limanı’ndan sahte nüfus cüzdanı ile 5 Ağustos 2016’ tarihinde KKTC’ye giriş yaptığı tespit edilen E.D. (E-32) tutuklandı.
Bu arada, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin sınav salonunda M.O. (E-24), üniversitede öğrenci olan H.C.Y.’nin (E-22) kimliğini sahteleyerek sınav görevlisine gösterip, tedavüle sürerek kendisini H.C.Y. olarak tanıtıp başkasının kimliğine büründü. Her iki şahıs da tutuklandı.

 

KANUNSUZ UYUŞTURUCU TASARRUFU 
Polis Basın Bülteni’ne göre, Gazimağusa’da şüpheli görülen N. D. N.’nin (E-22) üzerinde yapılan aramada içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulundu. N.D.N. tutuklandı

ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİ SOYAN KİŞİ 7, 5 YIL SONRA TESPİT EDİLDİ 
Girne’de müstahdemi olduğu telefon satış mağzasından 7 Kasım 2010 tarihinde iki adet cep telefonu ve bin 700 TL para çalan A.A. (E-29) tespit edilerek tutuklandı.
Girne’de ise G.M.K. (K-47) temizlik işleri için gittiği ikametgahın salonunda dolap içerisinde muhafaza edilen toplam 430 TL parayı çaldığı için tutuklandı.

HIRSIZLIK
Lefkoşa’da K.B.(E-35), Ortaköy’de bir apartmanın önünde park halinde bulunan Perihan Büyükoğlu’na ait aracın ön ve arka fren hortumlarını, motor kayışını kesip hasara uğrattıktan sonra aracın motor havalandırma hortumunu almak suretiyle çaldı. K.B tutuklandı.

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