banner107
LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü
LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü
25 0
İskele’de Enduro heyecanı yaşanacak
İskele’de Enduro heyecanı yaşanacak
57 0
Hakemler başarılı
Hakemler başarılı
100 0
48 0
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
Kanal T sezonun başarılılarını ödüllendirdi
185 1
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
Napan oraşta, kolakas, molahiyalı basın toplantısı
794 0
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
Dünyanın en güvenli ülkesinde 'savaş broşürleri' dağıtıldı
103 0
Çetin Sadeli bu kez iddialı
Çetin Sadeli bu kez iddialı
369 0
banner82
banner147

Polisiye Olaylar

banner27

Lokmacı'da uyuşturucu... Lefkoşa'da evrak sahteleme... Lefkoşa'da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı...

Polisiye Olaylar
banner137

LOKMACI’DA UYUŞTURUCU…

Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş kapısından dün saat 20.30 sıralarında KKTC’ye giriş yapan H.F.(E-48)’nin polislerin fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık yarım gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddeyi yere attığı tespit edildi.
Polis açıklamasında, H.F üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid ve yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığı belirtildi.
Bahse konu şahıs tutuklandı

EVRAK SAHTELEYEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa’da 21 – 24 Mayıs tarihleri arasında Gelir ve Vergi Dairesi’ne giden G.C.N.(E-19), O.D.A.(E-30) ve O.A (E-24), G.C.N’ye öğrenci izni çıkarılmasını sağlamak amacıyla başka bir şahıs adına düzenlenmiş kira sözleşmesi üzerindeki isim ve tarih kısmında değişiklik yaparak önceden sahteledikleri belgeyi Gelir ve Vergi Dairesi’ne vermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edildi.
Polis bahse konu şahısların tutuklandığını açıkladı.

LEFKOŞA’DAKİ UYUŞTURUCU OLAYINDA GELİŞME… 2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Lefkoşa’da 23 Mayıs’ta şüpheli vaziyette görünen S.G(E-52)’nin üzerinde yapılan aramada, 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunup adı edilen tutuklanmıştı. 
Polis konuyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen V.B. (E-26) ve S.D’nin (E-21) de tutuklandığını açıkladı

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.