Polisiye Olaylar

Lokmacı'da uyuşturucu... Lefkoşa'da evrak sahteleme... Lefkoşa'da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı...

LOKMACI’DA UYUŞTURUCU…

Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş kapısından dün saat 20.30 sıralarında KKTC’ye giriş yapan H.F.(E-48)’nin polislerin fark etmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık yarım gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu maddeyi yere attığı tespit edildi.

Polis açıklamasında, H.F üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid ve yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığı belirtildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı

EVRAK SAHTELEYEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa’da 21 – 24 Mayıs tarihleri arasında Gelir ve Vergi Dairesi’ne giden G.C.N.(E-19), O.D.A.(E-30) ve O.A (E-24), G.C.N’ye öğrenci izni çıkarılmasını sağlamak amacıyla başka bir şahıs adına düzenlenmiş kira sözleşmesi üzerindeki isim ve tarih kısmında değişiklik yaparak önceden sahteledikleri belgeyi Gelir ve Vergi Dairesi’ne vermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edildi.

Polis bahse konu şahısların tutuklandığını açıkladı.

LEFKOŞA’DAKİ UYUŞTURUCU OLAYINDA GELİŞME… 2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Lefkoşa’da 23 Mayıs’ta şüpheli vaziyette görünen S.G(E-52)’nin üzerinde yapılan aramada, 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulunup adı edilen tutuklanmıştı.

Polis konuyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen V.B. (E-26) ve S.D’nin (E-21) de tutuklandığını açıkladı