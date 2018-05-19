Polisiye Olaylar

Lefkoşa'da sahte öğrenci belgesi düzenledi tutuklandı... Vadili'de ağaç budarken düşen Mehmet Sülük yoğun bakımda... Girne Limanından uyuşturucuyla girmek istedi... Gazi Mağusa'da alkolü araç kullanan sürücünün üzerinden uyuşturucu çıktı...

SAHTE ÖĞRENCİ BELGESİ DÜZENLEYEN ÜNİVERSİTE TANITIM OFİSİ MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitede, 10 Mayıs tarihinde, Uluslararası Tanıtım Ofisi Müdürü olarak görev yapan A.R’nin(K-29), yabancı uyruklu bir öğrencinin, üniversitede herhangi bir kaydı olmadığı halde bu şahıs adına, sahte bir öğrenci belgesi düzenlediği ve belgeyi öğrenci işleri müdürüne imzalatmak suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Polis açıklamasında A.R’nin tutuklandığı kaydedildi.

AĞAÇ BUDARKEN DÜŞEN MEHMET SÜLÜK YOĞUN BAKIMDA…

Vadili’de sakin Mehmet Sülük (E-61), dün sabah 07.30 sıralarında kendine ait evde cemile ağacını budadığı sırada dengesini kaybederek, iki metre yüksekten beton zemine düştü ve ağır yaralandı.

Sülük,“beyin kanaması” teşhisi ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatını müteakip yoğun bakım servisine alındı.

YURTDIŞINDAN UYUŞTURUCUYLA GELDİ, NARKOTİK KÖPEĞİNİ GEÇEMEDİ



Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye dün saat 09.30 sıralarında giriş yapan B.E.(E-34)’ye narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Polis açıklamasına göre, bahse konu şahıs tutuklandı.





ALKOL VE UYUŞTURUCU AYNI ANDA…



Öte yandan, dün gece saat 02.00 sıralarında, Gazimağusa’da alkollü araç kullanma suçundan trafik ekiplerince tutuklanan S.O.A.(E-28)’nun yapılan üst aramasında, yaklaşık 35 gr. hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Bahse konu şahsın aracında yapılan aramadaysa yaklaşık 1 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

S.O.A ile araçta yolcu olarak bulunan S.B(K-22) tutuklandı.