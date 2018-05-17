Polisiye Olaylar

Gazimağusa'da akü hırsızlığı... Güzelyurt'ta hırsızlık... Lefkoşa'da kardeşini bıçakla yaraladı... Gazimağusa'da Motosiklet yandı... Gazimağusa'daki kayıp genç bulundu... Girne'de huzur operasyonu... 175 araç sürücüsüne ceza kesildi...

GAZİMAĞUSA’DA 70 ARAÇ AKÜSÜ HIRSIZLIĞINDAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ ARANIYOR

Gazimağusa Tuzla'da, Nar Park Tesisi içerisinde, Gazimağusa Belediyesine ait kapıları açık bulunan ambar içerisinde muhafaza edilen kullanılmayan muhtelif marka ve güçteki 70 araç aküsünü çalmaktan Ö.T. (E-25) tutuklandı, G.T.(E-24) ise aranıyor.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 9 Nisan ile 13 Mayıs tarihleri arasında yapılan hırsızlıkta çalınan akülerin sonra 23’ü Haspolat’ta bir hurdacıya 3 bin 200 TL karşılığında satıldığı tespit edildi.

GÜZELYURT’TA HIRSIZLIK

Öte yandan 12 Mayıs’ta Güzelyurt’ta, Mustafa Şenyurt’a ait inşaat alanı içerisinden 4 metre uzunluğunda 4 adet kalas çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen Ş.P. (E-45) tutuklandı.

KARDEŞİNİ BIÇAKLA YARALAYAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Lefkoşa’da, aralarında çıkan tartışma sonrasında mutfaktan aldığı bıçakla aynı evde kaldığı kardeşi Hüseyin İravul’u sol kolundan, sağ el ve sağ bacağından yüzeysel olarak yaralayan O.İ. (E-27) tutuklandı.

Olay dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi.

GAZİMAĞUSA’DA MOTOSİKLET YANDI

Gazimağusa’da bugün sabah saat 05.30’da Kızıl Hamam Sokak üzerinde park halinde bulunan Halil Güvener’e ait motosiklet henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı ateş alıp tamamen yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

GAZİMAĞUSA’DA KAYIP 17 YAŞINDAKİ GÜLSEL BAYRAKTAR BULUNDU

Gazimağusa’da kayıp olduğu bildirilen Gülsel Bayraktar (K-17) bulundu.

GİRNE’DE HUZUR OPERASYONU… KUMARHANEYE GİRMESİ VE BULUNMASI YASAK 7 KİŞİ TEPİT EDİLDİ

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi.

Dün akşam 21.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilen operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar ve gece kulüpleri kontrol edildi.

Kontrollerde kumarhanelere girmeleri ve bulunmaları yasak toplam yedi kişi tespit edildi.

175 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE CEZA KESİLDİ

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 611 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 175 araç sürücüsüne ceza kesildi.