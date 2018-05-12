Polisiye Olaylar

Lefkoşa'da 17 yaşındaki kız apartmandan düşerek yaşamını yitirdi... Girne'de evin balkonundan düşen kadın yaralandı. Ercan'da uyuşturucu... Mağusa'da postadan uyuşturucu hap çıktı... Lefkoşa ve Karaoğlanoğlu'nda hırsızlık... Girne'de işyerinin parasını tasarrufuna geçirdi... Aydınköy'de yangın...





LEFKOŞA’DA APARTMAN’DAN DÜŞEN 17 YAŞINDAKİ KIZ YAŞAMINI YİTİRDİ



Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde, bir apartmanın çatısından düşen 17 yaşındaki Leyla Ayalılar yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün 00:30 sırlarında, Leyla Ayalılar 11.3 metre yükseklikteki çatıdan beton zemine düştü. Ayalılar, kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.





GİRNE’DE TEMİZLİĞE GİTTİĞİ EVİN BALKONUNDAN DÜŞEN KADIN YARALANDI



Öte yandan Girne’de İslim Oktay (38) ismindeki kadın temizlik için gittiği, Beylerbeyi’ndeŞht. Nuri Ahmet Sokak’taki bir evin balkonundan beton zemin üzerine düşerek ciddi şekilde yaralandı. Yaralı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.



UYUŞTURUCU İTHAL VE TASARRUFU



Ercan Havalimanı’ndan dün ülkeye giriş yapmakta olan Ş.Ü. (E-38) ve S.Ö. (E-34)’nün üzerinde yaklaşık 1’er gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Adı edilenler tutuklandı.



POSTAYLA GELEN PAKETTEN “EXTACY” HAP ÇIKTI



Gazimağusa’da, A.S. (K-22) adına posta ile gelen paket dün Polis huzurunda açıldı, paketten 208 adet “extacy” türü uyuşturucu olduğu inanılan hap çıktı. Adı edilen ve meselede bağlantısı olduğuna inanılan A.M.O.K. (E-24) tutuklandı. Zanlıların kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 2.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.



MÜŞTERİ OLARAK GİRDİĞİ DÜKKANDAHIRSIZLIK…



Lefkoşa’da Adnan Kaplan Ticaret Ltd. isimli işyerine dün müşteri olarak giden O.E. (E-20), 2 erkek kol saati, 1 metal kolye ve 1 erkek para cüzdanını çaldığı gerekçesiyle tutuklandı. Eşyalar emare olarak alındı.



Öte yandan Karaoğlaoğlu'ndadün A.E.D. (E-39), Serkan Okalper’e ait bisikleti çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.



ÇALIŞTIĞI İŞTE TAHSİL ETTİĞİ PARAYI TASARRUFUNA GEÇİRDİ, TUTUKLANDI



Girne'de çalıştığı iş yerinde, 2010-2018 arasında yapmış olduğu poliçelere karşılık tahsil ettiği 58 bin 981 TL'yi işyeri hesabına yatırmayıp tasarrufuna geçirdiği gerekçesiyle M.O. (K-41) tutuklandı.



AYDINKÖY’DE YANGIN



Aydınköy’de elektrik trafosunun bir sigortasının patlamasıyla sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıkan yangında, Mehmet Saraç'a ait bahçe içerisindeki 30 narenciye ağacı kısmen , OsmanÖzdere’yeait 6 narenciye fidanı da tamamen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.