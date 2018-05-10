Polisiye Olaylar

Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu... Çatalköy'de Hırsızlık... Lefkoşa'da vahim zarar... İskele'de kasti hasar... Lefke'deki patlamaya yasal işlem

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

KKTC’de dün farklı saat ve mekanlarda 3 kişi kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 10:00 sıralarında, Ercan Havaalanı’nda, KKTC'ye giriş yapan S.Ş.(E-35)’ye narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, adı dilenin eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık 200 miligram ağırlığında meteamfetamin türü uyuşturucu ve yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. S.Ş tutuklandı.

Saat 21:00 sıralarında, yine Ercan Havaalanı’nda, KKTC'ye giriş yapan F.T.(E-33)’ye narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada ise, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. F.T tutuklandı.

Öte yandan saat 17:30 sıralarında, Lefkoşa’da polis tarafından şüpheli görülen İ.İ.(E-23)’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 24 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. İ.İ tutuklandı.



HIRSIZLIK

20 Nisan’da Çatalköy'de şehit arsaları mevkiinde bulunan bir inşaat alanı içerisinde, Hakkı Demirağcı'ya ait muhtelif ebatlarda toplam 80 çelik kalıp panosu çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen İ.A.(E-22) tutuklandı.



VAHİM ZARAR

Bu arada, saat 04:00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir restoran içerisinde, A.Ö. (E-22) ve H.M.K. (E-22) alkollü içki tesiri altında bulundukları bir sırada, mekanda bulunan Muhammed Saed Hamdan Odeh (E-20)’ın yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine vurarak ciddi şekilde darp edip burnunun kırılmasına sebep oldular. Adı edilenler tutuklandı.



KASTİ HASAR

İskele-Boğaz’da bulunan balıkçı barınağında, dün akşam saat 21:30 sıralarında, H.A.(E-38) ve E.S. (E-47) alkollü içki tesiri altında bulundukları sırada, aracı ile orada bulunan Ümit Dolu’nun, araç radyo-teybinde, istedikleri müzikleri çalmadığı gerekçesiyle adı edilenin aracının ön camına yumruk vurarak araç camını kırıp hasara uğrattı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

LEFKE'DEKİ PAYLAMAYA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Kimyasal maddelerle hazırlanan ve önceki akşam Lefke Belediyesi önünde patlatılan düzeneklerle ilgili bir kişiye dava okundu. Polis Basın Subaylığı, soruşturmanın tamamlandığını, güvenlik kameralarında yapılan inceleme doğrultusunda 55 yaşındaki H.T.(E) aleyhine yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Polis Basın Subaylığı, dün “Polise resmi şikayet yapılmadı. Polis sosyal medyadan öğrendiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı” açıklamasında bulunmuşu.