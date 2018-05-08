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Polisiye Olaylar

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Trafikte tartıştığı kişinin dişlerini kırdı... Gazi Mağusa ve Boğazköy'de hırsızlık...

Polisiye Olaylar
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TRAFİKTE TARTIŞTIĞI KİŞİNİN DİŞLERİNİ KIRDI

Gazimağusa’da dün trafikte tartışan iki kişiden birinin iki dişi kırıldı.
Saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, A.B.(E-20), trafik konusunda aralarında çıkan tartışma sonucu Memiş Nay’ın yüzüne yumruk vurarak ciddi şekilde darp etti ve iki dişinin kırılmasına neden oldu.
Polis basın bülteninde yer alan bilgiye göre, A.B. tutuklandı ve polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GAZİMAĞUSA VE BOĞAZKÖY’DE HIRSIZLIK… İKİ TUTUKLU​
Gazimağusa ve Boğazköy’de meydana gelen hırsızlık olaylarında cep telefonu ve inşaat demirleri çalındı. 

Polis basın bültenine göre Gazimağusa’da 4 Mayıs’ta, Sevgi Özdemir’e ait evden cep telefonu çalınmasıyla ilgili ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen G.N.(E-33) tutuklandı. 

Öte yandan, dün Boğazköy’de Bahçelievler Sokak’ta Ahmet Varol'a ait inşaat alanından yaklaşık 2 bin 500 kg ağırlığında bükülmüş demir ve yine Boğazköy’de Gökkuşağı Sokak’ta Halil Çağay’a ait inşaat alanında bulunan yaklaşık 520 kilo etriye (dikme kiriş bağlantılarında direnci sağlayan sargı) demirleri çalındı. 

Hırsızlıkların polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, İ.A.’nın (E-22) zanlı görülerek tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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