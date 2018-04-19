Polisiye Olaylar

​Güzelyurt’ta Sevilay Ugun yaşamını yitirdi... Gazimağusa’da uyuşturucu... Girne Turizm Liman’ında gümrüksüz mal tasarrufu... Gazimağusa’da huzur operasyonu...



GÜZELYURT’TA ANİ RAHATSIZLIK SONUCU SEVİLAY UGUN HAYATINI KAYBETTİ



Güzelyurt’taki ikametgâhında dün aniden rahatsızlık geçiren 43 yaşındaki Sevilay Ugun yaşamını yitirdi.



Polisten verilen bilgiye göre, Ugun’ın kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde otopsi yapılarak kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecek.



GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU



Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı üzerinde S.R.’nin (E-24) kullanımında bulunan araç ve şahıs üzerinde yapılan armada yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Adı edilen tutuklandı.



GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU, İLAÇ VE ECZACILIK YASASINA AYKIRI HAREKET

Girne Turizm Liman’ından dün ülkeye giriş yapan M.F.S. (E-54), yetkili makamdan izin almadan, ülkeye muhtelif markalarda cinsel gücü artırıcı 60 adet jel, 358 adet hap, 10 adet sprey ve 10 adet krem sokmaktan dolayı tutuklandı.



HUZUR OPERASYONU



Gazimağusa’da yapılan kumarhane denetimlerinde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 10 kişi tespit edilerek, hakkında yasal işlem başlatıldı.



Trafik denetimlerinde ise 850 araç kontrol edildi, 189 araç sürücüsü hakkında trafik suçundan işlem yapıldı ve sigortası bulunmayan 2 araç trafikten men edildi