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Polisiye Olaylar

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Hikmet Ersoy’un ölüm nedeni kalp krizi... Geliniyle tartışı torununu yere fırlattı... Haspolat’ta iş kazası...

Polisiye Olaylar
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HİKMET ERSOY’UN ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

Hamitköy’de dün paintball alanında bulunduğu sırada rahatsızlanarak hayatını kaybeden Hikmet Ersoy’un (E-38) ölüm sebebinin kalp krizi olduğu belirlendi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Ersoy’un ölüm sebebi, bugün yapılan otopside belirlendi.

GELİNİYLE TARTIŞTI, 2,5 AYLIK TORUNUNU YERE FIRLATTI

Lefkoşa’da dün A.A. (K-45), ailevi nedenlerden dolayı tartıştığı gelini O.M’nin kucağında bulunan oğlu Shatlyk Gurbanovu’yu (E-2.5 aylık) alıp yere atmak suretiyle kafatası kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Shatlyk Gurbanovu kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi beyin cerrahisi servisinde müşahede altına alındı. A.A. tutuklandı.

İŞ KAZASI

Haspolat’ta dün sabah ağıllar bölgesinde, NUS isimli inşaat şirketi tarafından menfez çalışması yapılan inşaatta çalışan Ali Çobanoğlu (E-29), kalıp söktüğü sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

Çobanoğlu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından taburcu oldu. Soruşturma sürüyor.

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