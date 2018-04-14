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Polisiye Olaylar

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Girne'de FETÖ soruşturmasından bir tutuklama... Beyarmudu ve Girne'de uyuşturucu... Lefkoşa'da kundaklama...

Polisiye Olaylar
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FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE ARANAN ALBAY GİRNE’DE TUTUKLANDI

FETÖ soruşturması kapsamında Türkiye'de aranan ve 2016 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen Albay S.C (E-47), eşi A.C (K-41) ve 3 çocuğu ile birlikte Girne'de tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bahse konu şahıslar soruşturma kapsamında Türkiye'deki yetkililere teslim edilmek üzere ileriki günlerde KKTC'den ihraç edilecek

BEYARMUDU KARA GİRİŞ KAPISI’NDA BİR ARAÇTA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’nda, bir araçta yapılan aramada 13 gram ağırlığında hintkeneviri, yaklaşık 14 gram ağırlığında da kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu maddelerin bulunduğu aracın sahibi A.M.S (E-37) tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

GİRNE’DE UYUŞTURUCU...

Girne’de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde, polis tarafından şüpheli vaziyette görülen O.O.E’nin (E-19) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sigara, akabinde adı edilenin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor

LEFKOŞA’DA DÜKKAN AÇMA VE KUNDAKLAMA...

Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde bulunan Marmara Kebap isimli işyeri bu sabah açılarak kundaklandı, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 03.00 sırlarında açılan dükkandan bir adet dizüstü bilgisayar ve içerisinde hesapların olduğu üç adet ajanda alındı, daha sonra paspas üzerine yanıcı madde sıkılarak ataşe verildi. İtfaiye tarafından söndürülen yangında bazı mefruşatlar yandı.

Mesele ile ilgili bir kişi aranıyor.

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