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Polisiye Olaylar

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Lapta’da hırsızlık... Yedidalga’da kavga... Gazimağusa’da kayıp kız... Lefkoşa Bölgesinde 102 sürücüye ceza...

Polisiye Olaylar
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LAPTA’DA BİR ARACIN TORPİDO GÖZÜNDEN 5 BİN TL ÇALINMASI OLAYIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Lapta’da Gürcan Öder'e ait garajdaki aracın torpido gözünden 5 bin TL çalınması olayıyla ilgili zanlı olarak görülen 43 yaşındaki A.Ç.(E) tutuklandı

Polis, olayın 11-12 Nisan tarihleri arasında olduğunu açıkladı.

KAVGAYA YASAL İŞLEM
 

Yedidalga’da dün öğleden sonra çıkan kavganın büyümesi sonucunda 3 kişi hakkında yasal işleme gidildi.

Polise göre, M.D.(E-24) ile M.A.(E-24) Yedidalga Halk Plajı’nda kavga eder. Kavganın ardından Gemikonağı’nda E.A.’nın (E-23), kuzeni M.D.’yi darp ettiği gerekçesiyle bir araçta yolcu olarak bulunan M.A.’ya (E-24) küfretmesiyle olay büyür.

Vurarak araca hasar veren E.A’nın üzerinde yapılan aramada kanunsuz olarak taşınan bıçak bulundu. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

15 YAŞINDAKİ KIZ KAYIP

Gazimağusa’da dün akşam saat 23.00 sıralarında evinden ayrılan İrem Diğil’in (K-15) geri dönmediği bildirildi.

LEFKOŞA BÖLGESİNDE 102 SÜRÜCÜYE CEZA

Lefkoşa’da polis dün akşam sorumluluk sahasında gerçekleştirdiği trafik denetiminde 102 sürücüye ceza kesti.

Operasyon kapsamında trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde 474 araç kontrol edildi.

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