Polisiye Olaylar

Gazimağusa Limanında ani rahatsızlık sonucu ölüm... Süleyman Bozdağ ölüm nedeni belirlendi... Doğancı'da iş kazası

BORA DEMİR GEMİDE, EMRAH CAN İSE GAZİMAĞUSA LİMANI’NDA ANİ RAHATSIZLIK SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ



Bora Demir (E-39) isimli şahıs Girne’den Taşucu’na sefer yapan yük gemisinde, Emrah Can ise (E-62) Gazimağusa Limanı’nda otururken ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.



Polis Basın Bülteni’ne göre, Girne-Taşucu seferini yapan Beşparmak isimli yük gemisinde yolcu olarak bulunan Demir yolculuk sırasında rahatsızlandı.



Beşparmak gemisi yolcunun rahatsızlanması üzerine seferini iptal ederek geri dönerken, Bora Demir 10 mil açıkta saat 02.30’da yaşamını yitirdi.



Demir’in cesedi otopsi için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Öte yandan Gazimağusa’da sakin Emrah Can (E-62) isimli şahıs dün 06.00 sıralarında Gazimağusa Limanı’nda oturduğu sırada ani rahatsızlık geçirerek yaşamını yitirdi.



Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopside, Can’ın kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.



19 YAŞINDAKİ GENÇ BESLENME BOZUKLUĞU VE SOLUNUM YETMEZLİĞİNDEN ÖLMÜŞ



Gemikonağı’nda 3 gün önce ikametgahında rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybeden 19 yaşındaki Süleyman Bozdağ’ın, yapılan otopside beslenme bozukluğu, akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği nedeniyle öldüğü belirlendi.



İŞ KAZASI



Doğancı'da, dün Fikri Orakçıoğlu piknik alanı ve koruluğu içerisinde yapımı devam eden havuz inşaatında, iskele üzerinde çalışan Mehmet Tabak (E-60), kalasın kırılması sonucu iki metre yükseklikten düşerek yaralandı.



Sol ayak bileğinde kırık teşhis edilen Tabak, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.