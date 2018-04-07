Polisiye olaylar

rcan, Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de uyuşturucu... Gazimağusa’da kayıp kişi bulundu... İncirli'de açık bırakılan ütü yangına neden oldu... Bafra’da kanunsuz balık avı...

POLİS 6 KİŞİYİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLADI

Ercan, Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de yaşları 21 ile 33 arasında değişen 6 kişi uyuşturucu nedeniyle tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye giriş yaparken, narkotik detektör köpeğin tepki vermesiyle üzeri aranan ve tasarrufunda yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan H.S. (E-33) tutuklandı.

Lefkoşa’daki Metehan kara sınır kapısından dün KKTC’ye giriş yaparken polis tarafından aracı aranan ve aracının bagaj kapağına gizlenen yaklaşık 350 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan E.S (E-25) de tutuklandı.

Meseleyle ilgili yürütülen ileri soruşturmada M.K. (E-24) ve A.R.M.A.K. (E-29) de tutuklandı. Söz konusu kişilerin Gazimağusa’daki evinde yapılan aramada öğütücü içinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntısı bulundu.

Girne’de dün L.B. (K-21) ve J.J.’nin (K-25) evinde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Evde ayrıca içinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan metal öğütücü ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap ve 10 adet LSD türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan pul şeklinde kağıt parçaları buldu. L.B. ve J.J. tutuklandı.



GAZİMAĞUSA’DAKİ KAYIP KİŞİ BULUNDU

Polis Basın Bülteni’nde Gazimağusa’da 5 Nisan’da evinden ayrılan ve geri dönmeyen Natalya Shchurenko’nun (K-37) bulunduğu da bildirildi.



AÇIK UNUTULAN ÜTÜ YANGIN ÇIKARDI

İncirli’de Tarise Aksoy’a ait evde dün açık bırakılan ütü yangına neden oldu. Evin holünde ve salonunda maddi hasara neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



BAFRA’DA KAÇIK BALIK AVLAYAN 2 KİŞİYE YASAL İŞLEM

Bafra’da bu günün ilk saatlerinde zıpkınla kanunsuz balık avladığı tespit edilen Y.K. (E-36) ve K.A. (E-31) hakkında yasal işlem başlatıldı.