Polisiye olaylar

Mormenekşe'de ani ölüm... Lefkoşa'da uyuşturucu... Alsancak’da mülke tecavüz ve darp... Mağusa'da 14 yaşındaki kız kayıp...

MORMENEKŞE’DE EVİNDE RAHATSIZLANAN 59 YAŞINDAKİ GÜLŞEN ÖZTEMİZ HAYATINI KAYBETTİ Mormenekşe'de sakin 59 yaşındaki Gülşen Öztemiz (K) evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Öztemiz dün gece saat 23.00 sıralarında hayatını kaybetti. LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU Lefkoşa’da park halindeki aracı içerisinde şüpheli görülen M.S.M.’nin (E-29) üzerinde ve aracında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 15 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Dün saat 20.30 sıralarında yapılan aramanın ardından zanlı M.S.M. polis tarafından tutuklandı. ALSANCAK’TA MÜLKE TECAVÜZ VE DARP Alsancak’ta dün akşam alkollü olduğu belirtilen 4 kişi, aralarından birine telefonda hakaret ettiği gerekçesiyle R.G.’nin (E-40) evine giderek hasar verdi; R.G.’nin (E-31) yüzünde yumruk vurarak darp etti. Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, saat 22.00 sıralarında Alsancak’ta E.Ş. (E-22), Z.T. (E-47), O.T. (E-16) ve S.M. (E-25), alkollü içki tesiri altında bulundukları sırada, R.G.’nin (E-40) telefonda E.Ş’ye hakaret ettiği gerekçesi ile R.G.’nin evine gitti. Yüksek sesle bağırıp çağıran E.Ş., R.G.’ye küfretti ve bir demir parçasıyla evin giriş kapısına ve yan tarafındaki cam çerçeveye vurarak kırdı. Eve girerek “mülke tecavüz suçu” işleyen zanlılar, evde bulunan R.G.’nin (E-31) de yüzüne yumruk vurdu. E.Ş. (E-22), Z.T. (E-47), O.T. (E-16) ve S.M.’yi (E-25) tutuklayan polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. GAZİMAĞUSA’DA 14 YAŞINDAKİ ZEYNEP RAMAZAN KAYIP Öte yandan Gazimağusa’da dün saat 23.00 sıralarında evinden ayrılan 14 yaşındaki Zeynep Ramazan geri dönmedi. Zeynep Ramazan aranıyor.