Polisiye olaylar

Girne'de asayiş ve trafik operasyonu... Uyuşturucu... Kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı...

GİRNE’DE ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bulunan kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri ve anayollar üzerinde asayiş operasyonu gerçekleştirdi, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Polis’ten yapılan açıklamaya göre, 9-10 Mart 21.00-04.00 saatleri arasında yapılan, operasyon kapsamında trafik ekipleri 530 araç kontrol edilerek, suç işleyen 117 araç sürücüsü aleyhinde ileri işleme gidildi. 11 araç sürücüsü de alkollü araç kullandıkları nedeniyle trafikten men edildi.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE İÇEREN HAP TASARRUFU

Girne’de, dün saat 13:50 sıralarında, 19 Mayıs Caddesi üzerinde şüpheli görülen S. C.’nin (E-24) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada tasarrufunda toplam 247 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare alındı. Adı edilen ve mesele ile ilgisi olan M. Ş. (E-24) ve H. N. (E-22) tutuklandı.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE İTHAL, TASARRUF VE TAŞIMA

Gazimağusa’da, saat 01.30 sıralarında, Topçu Bulvarı üzerinde, N.H (E-67)’nin kullanımında bulunan araçta, yapılan kontrolde, araç içerisinde muhtelif markalarda, GKRY menşeli toplam 214 canlı av tüfeği fişeğiyle 1 av tüfeği namlusu tespit edilerek emare olarak alındı. N.H tutuklandı.