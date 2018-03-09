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Polisiye olaylar

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Gazimağusa’da evinde ölü bulundu... Uyuşturucu madde... Ateşli silah ele geçirildi... Sahte belge düzenleme... 1 ton kaçak et... Kanunsuz avlanma...

Polisiye olaylar
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 GAZİMAĞUSA’DA FIRAT ÇIRAK İSİMLİ KİŞİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Gazimağusa’da  bu sabah  Fırat Çırak  (E-42) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulundu. Polis Basın Bülteni’ne göre, Çırak’ın cesedi üzerinde doktor tarafından yapılan muayenede darp izine rastlanmadı. Çırak’ın kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak. Soruşturma devam ediyor. Bu arada, dün saat  17:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Hüseyin Yıltan Paralik (E-64), ikametgahının yatak odası içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi neticesinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği sonucu gelişen kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) ZİRAATI VE TASARRUFU 

Güzelyurt-Bostancı anayolunun doğu kısmında yoldan yaklaşık 300 metre içeride bulunan tarla içerisinde, M.G.(E-36) ve A.G.(E-25) önceden ekmiş oldukları 64 kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitkilerin bakımını yapmaya geldikleri sırada tespit edilerek tutuklandılar.

3 TABANCA,  3 AV TÜFEĞİ VE ÇOK SAYIDA MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Lefkoşa’da dün  M.T.(E-56) ve E.T.’ye (E-31) ait ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, bir adet 9 mm çapında tabanca, bir adet 9 mm çapında kurusıkı olduğuna inanılan tabanca, bir adet 7.65 mm çapında tabanca ile 138 adet 7.65 mm çapında, 6 adet 9 mm çapında ve 5 adet de 9 mm çapında kuru sıkı tabancaya ait olduğuna inanılan canlı mermi ile başka şahıslar adına kayıtlı iki adet av tüfeği bulunarak emare olarak alınmıştır.
  
Yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantılı olarak E.M.’nin (E-34) ikametgahında yapılan aramada,  B.A.(E-36) adına kayıtlı bulunan bir adet av tüfeği bulunarak emare alındı.

Mesele ile ilgili olarak E.T, E.M. ve B.A. ve olayla bağlantılı olduğu tespit edilen E.G.(E-27)  tutuklandı. , M.T. hakkında ise yasal işlem başlatıldı

SAHTE BELGE DÜZENLEME, TEDAVÜLE SÜRME VE İZİNSİZ İKAMET ETME 

Gazimağusa’da, Senegal uyruklu A.K.D.(E-21),  Ada Kent Üniversitesi’ne öğrenci kaydı olmadığını bildiği halde,  okula kayıt yaptırdığını gösteren öğrenci belgesini sahte olarak düzenleyip, Gazimağusa Kaymakamlığı Öğrenci Muhaceret Ofisi’nde görevli memura ibraz etmek suretiyle  tedavüle sürdü. Yapılan soruşturmada adı edilenin 30 Eylül 2017 tarihinden itibaren  KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edildi. Söz konusu şahıs tutuklandı.

1 TONA YAKIN KAÇAK ET ELE GEÇİRİLDİ

Dün  saat 21:30 sıralarında, Akdoğan’da Y.T’nin.(E-52) kullanımında bulunan van araçta polis tarafından yapılan aramada, GKRY menşeli toplam 971.5 kg ağırlığında 50 paket kemiksiz dana eti bulunarak emare alındı. Y.T tutuklandı.

KANUNSUZ AVLANMA 

Dipkarpaz'da, Zafer Burnu Milli Park Alanı içerisinde, S.C.(E-42) ve Y.G’nin.(E-36) ava kapalı bir günde file kullanmak suretiyle kanunsuz olarak cikla kuşu avlandıkları tespit edildi. S.

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