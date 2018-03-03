Polisiye olaylar

Jeneratör hırsızlığı... Çalıştığı evi soydu... Para kambiyo yasasına aykırı hareket...

JENERATÖR HIRSIZLARINI YAKALADI

Polis, Mutluyaka’da 26 Şubat’ta bir ikametgah içerisinde 2,5 kw gücündeki jeneratörün çalınmasıyla ilgili iki zanlıyı tutukladı.



Polis Basın Bülteni’ne göre, yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen C.B.(E-24) ve U.K.(E-20) tutuklandı.



ÇALIŞTIĞI EVİ SOYDU



Girne’de, önceki gün R.D.S.(K-30), hizmetli olarak çalıştığı evde, ev sahiplerine ait toplam değeri 2 bin 967 TL olan muhtelif giyim eşyaları, güneş gözlüğü, gümüş takılar ve bir adet pırlanta yüzüğü çaldı. Söz konusu şahıs tutuklandı



PARA KAMBİYO YASASIN AYKIRI HAREKET



Ercan Havalimanı’nda dün İ.H.S.A.Z.(E-58), 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla olan 30 bin ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.