Polisiye olaylar

Dipkarpaz’da kanunsuz avlanma... Gemikonağı’nda hırsızlık... Yeniboğaziçi’nde yangın... İskele ve Mağusada denetim...

DİPKARPAZ’DA KANUNSUZ AVLANMA,



Dipkarpaz’da dün babasına ait av tüfeği ile avlandığı sırada “kanunsuz olarak avlandığı” gerekçesiyle B.B.(E-24) hakkında yasal işlem başlatıldı.



Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu olay Zafer Burnu bölgesinde yaşandı.



GEMİKONAĞINDA HIRSIZLIK



Öte yandan Gemikonağı’nda, 25 Ocak’ta ikametgahında arkadaşının unuttuğu bankamatik kartıyla arkadaşının izni olmadan 340 TL para çektiği gerekçesiyle M.T (E-21) tutuklandı.



YENİBOĞAZİÇİ'NDE YANGIN



Yeniboğaziçi’nde Halil Güneyyeli’nin evinin avlusundaki garajda çıkan yangında, aralarında motosikletin de bulunduğu bazı eşyalar tamamen yandı.



Garaj içerisinde monteli elektrik trafosunun kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



İSKELE İLE GAZİMAĞUSADA DENETİM VE TRAFİK KONTROLÜ



İskele Polis Müdürlüğü tarafından sorumluluk sahası içerisinde, dün bet ofisi ve kumarhaneler denetlendi. Denetlemelerde olumsuzluk tespit edilmedi.



Trafikte kontrol edilen 381 araçtan 20 araç sürücüsü trafik suçundan rapor edildi.



GAZİMAĞUSA



Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk sahası içerisindeki denetimlerde ise, 3 kumarhane kontrol edildi. Kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 27 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.



Trafikte ise kontrol edilen 920 sürücüden 303’ü hakkında trafik suçundan ileri işleme gidildi.