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POLİSİYE OLAYLAR

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77 aracında rahatsızlanarak yaşamını yitirdi... İnşaattan düşerek yaralandı... Kaçak et... Uyuşturucu...

POLİSİYE OLAYLAR
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ÇATALKÖY’DE ARABASINDA RAHATSIZLANAN COLIN FORD YAŞAMINI YİTİRDİ

 Çatalköy’de 77 yaşındaki Colin Arthur C. Ford, dün aracında bulunduğu sırada rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. 

Polisin, ani ve gayrı tabii ölüm olayıyla ilgili soruşturması devam ediyor. 

İNŞAATTA DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI 

Lefkoşa’da 38 yaşındaki Yasin Demir, yapımı devam eden inşaatta dökülen betonun kalıp tahtalarını çıkarmaya çalışırken dengesini kaybederek birinci katın damından yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Polis basın bültenine göre, Demir’in kalçasının üzerine düşmesi sonucu omurga kısmında kırık meydana geldi. 

Hayati tehlikesi bulunmayan Demir’in, YDÜ Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra müşahede altına alındığı belirtildi.

225 KG KAÇAK DANA ETİ

Türkmenköy- Beyarmudu yol kavşağında, M.Ç.Ö.’nün kullanımındaki araçta Perşembe günü yapılan aramada, 225 kilogram dana eti tespit edildi. M.Ç.Ö. tutuklandı. 

ERCAN’DA BİR YOLCUDA UYUŞTURUCU 

Ercan Havaalanı’ndan dün ülkeye giriş yapan 43 yaşındaki Ç.U.’ya narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 8 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. 

Ç.U. tutuklandı. 

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU 

Gazimağusa’da E.Ö. (E-27) ve İ.Ö.’nün (E-26) kaldığı evde dün polis tarafından yapılan aramada, E.Ö.’nün tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. 

E.Ö. ile İ.Ö. tutuklandı. 

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