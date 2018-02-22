Polisiye Olaylar

Gazimağusa Limanı’ndan 6 bin paket sigara çalındı... Girne’de kavga... Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket...

GAZİMAĞUSA LİMANI’NDAN 6 BİN PAKET SİGARA ÇALAN KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa Limanı’ndan 6 bin paket sigara çalan 34 yaşındaki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay dün 16.45 ile 20.00 saatleri arasında Gazimağusa Limanı gümrük sahası içinde oldu. 34 yaşındaki H.K. (E) bir şirkete ait konteynerin kapısındaki mührü kasten ve kanunsuz olarak kırarak buradan muhtelif markalarda 6 bin paket sigara çaldı.

Söz konusu kişi tutuklandı.



GİRNE’DEKİ İŞ YERİNDE KAVGA… KAVGADAN KAÇMAK İSTEYEN GENCE ARABA ÇARPTI… OLAYDA, 4 TUTUKLU VAR… GENCİN AYAĞI KIRIK

Girne’de dün öğle saatlerinde iki taraf arasında çıkan kavgadan kaçmak isteyen 26 yaşındaki genç kendini caddedeki aracın önünde buldu. Aracın çarptığı 26 yaşındaki C.Ş.’nin (E) ayağı kırılırken, kavgaya karışan 4 kişi tutuklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, dün saat 13.30 sıralarında, Girne’de bir iş yerinde O.N.(E-29), B.N. (E-28) ve K.K.(E-29) ile aralarında sorun bulunan C.Ş. (E-26) ve O.S. (E-21) kavga etti. Taraflar birbirlerine vururken, kavgadan kaçmak için koşarak yola çıkan C.Ş.’ye araç çarptı. Söz konusu kişinin sağ ayak kaval kemiği kırıldı, kavga eden şahıslarsa tutuklandı. C.Ş. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi ortopedi servisinde müşahede altına alındı.



PARA VE KAMBİYO YASASI’NA AYKIRI HAREKET EDEN KİŞİYE YASAL İŞLEM

Para ve Kambiyo Yasası’na aykırı hareket ederek Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isteyen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Verilen bilgiye göre, M.E.G. (E-32) 10 bin Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan 20 bin Amerikan Doları ve 20 bin TL nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden dün saat 11.00 sıralarında KKTC’den çıkış yapmak istedi.

M.E.G. (E-32) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin söz konusu olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.