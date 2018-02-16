Polisiye Olaylar

Başkasının kimliğine bürünüp araba kiraladı… Girne’de sahte Bulgaristan Pasaportundan 3 kişi tutuklandı… Lefkoşa’da bir evde para ve mücevher hırsızlığı… Girne'de internet üzerinden bahis ve kumar… Girne’de 498 uyuşturucu hap… Küçük Kaymaklı’da uyuşturucu

BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNÜP ARABA KİRALADI, TUTUKLANDI Gazimağusa’da Castleways isimli kiralık araba şirketine giderek başkasının ehliyetini vererek araç kiralayan kişi tutuklandı. Polis bültenine göre, önceki akşam meydana gelen “sahte belge düzenlme, tedavüle sürme ve başkasının kimliğine bürünme” olayında, F.Y.L’nin (E-25), kendini başka bir şahıs olarak tanıtıp, söz konusu şahıs adına düzenlenmiş ehliyeti verip belgede adı geçenin kimliğine bürünerek iki günlüğüne araç kiraladığı tespit edildi. GİRNE’DE SAHTE BULGARİSTAN PASAPORTUNDAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI Girne’de dün öğleden sonra polisin trafik kontrolü yaptığı sırada iki kişinin sahte Bulgaristan pasaportu taşıdığı ortaya çıktı. Polis basın bültenine göre saat 17.00 sıralarında yapılan trafik kontrolü sırasında bir araçta yolcu olarak bulunan A.D. (E-27) ve M.A.’nın (K-42) tasarruflarında birer sahte Bulgaristan pasaportu bulundu. A.D., M.A. ve bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.K. (E-42) tutuklandı. LEFKOŞA’DA BİR EVDE PARA VE MÜCEVHER HIRSIZLIĞI Lefkoşa’da Şerife Dural’a ait evin penceresi kırılıp hasara uğratıldıktan sonra içeriye girildiği ve toplam 900 TL para ve muhtelif ziynet eşyasının çalındığı bildirildi. Polis bültenine göre 10 Şubat akşamı meydana gelen ev açma ve hırsızlık olayıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.C (E-35) ve Y.D’nin (E-33) tutuklandı. GİRNE'DE İNTERNET ÜZERİNDEN BAHİS VE KUMAR OYNATANLARA SUÇÜSTÜ: 5 TUTUKLU Girne’de eş zamanlı dört ayrı eve yönelik yapılan operasyonda, bir dairede internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatıldığı, diğer üç dairede ise internet üzerinden yasadışı bahis ve kumar oynatan birçok bahis sitesine finansal hizmet sağlandığı tespit edildi. Polis açıklamasında, operasyon kapsamında H.T. (E-41), M.M.G. (E-34), B.O. (E-34), C.D.T. (E-26) ve M.A.’nın (E-22) tutuklandığı bildirildi. GİRNE’DE 498 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ… 2 KİŞİ TUTUKLANDI Girne’de, polis, 498 uyuşturucu hap ele geçirdi; 2 kişiyi tutukladı. Polisten verilen bilgiye göre, dün gece 21.30 sıralarında Ziya Rızkı Caddesi üzerinde şüpheli görülen H.Y.’nin (E-27) üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 hap bulundu. Yürütülen soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.K.’nin (E-28) tasarrufunda ise uyuşturucu madde içeren 496 hap bulunarak emare alındı.

Polis zanlıları tutukladı.



KÜÇÜK KAYMAKLI’DA UYUŞTURUCU



Küçük Kaymaklı’da da 19.25-19.45 saatleri arasında M.K.’nin (E-30) kaldığı evde polis tarafından yapılan aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu. Yarım gram ağırlığında madde ile içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan ucu yanık bir sigara da emare alındı. M.K tutuklandı.