Polisiye Olaylar

Cafede hırsızlık... Kimlik sahtekarlığı... Yaralama... Kasti hasar...

KUĞULU CAFE’DEN BİN TL VE 60 EURO BOZUK PARA ÇALINDI



Lefkoşa’da Kuğulu Park içerisinde faaliyet gösteren Kuğulu Cafe’den toplam bin TL ve 60 Euro bozuk para çalındı. Polisten yapılan açıklamaya göre, 13-14 Şubat 17:00-07:20 saatleri arasında gerçekleştiği tahmin edilen hırsızlık olayıyla ilgili zanlı olarak görülen A.V.(E-18) tutuklandı.



BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNME VE SAHTE DAVRANIŞLA KAYIT TEMİN ETME



Ercan Hava Limanı’nda önceki gün E.S.’nin (E-24), üzerine kendi fotoğrafını yapıştırarak sahtelediği bir başka kişiye ait kimlik kartını görevli memura vererek, o kişinin kimliğine büründüğü tespit edildi. Sözkonusu kişiyi tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.



YARALAMA



Lefkoşa’da dün gece telefon alışverişi yüzünden 4 kişi arasında başlayan tartışma sonunda 2 kişi yaralandı. Polisin açıklamasına göre, M.D.(E-28) ve S.Y.(E-20), Abdulrahman Mohammed ve Abdulkafi Safveh ile tartıştı. M.D., kanunsuz olarak bulundurduğu çakıyla Abdulrahman Mohammed’i sol karın boşluğundan yaralarken, S.Y. ise inşaat demiriyle Abdulkafi Safveh’in başına vurdu. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.



KASTİ HASAR



Demirhan’da, Abohorlu Apartmanı arkasında park halinde bulunan Hazar Çöl’e ait aracın dikiz aynası kırılarak, kasti hasara uğratıldı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma neticesinde meselede zanlı olarak görülen U.K.(E-25) ve D.T.T.(E-23) tutuklandı.