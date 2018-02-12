Polisiye Olaylar

Girne'de uyuşturucu... Bir kişi bıçakla yaralandı... Dipkarpaz'da kanunsuz avlanma... Lapta'da ev yangını...

GİRNE’DE BIÇAKLA YARALAMA

Boğazköy'de, Atatürk Caddesi üzerinde tehlikeli sürüş yaptığı tespit edilen K.H.G.’nin (E-23) polis tarafından durdurulması üzerine yapılan aramada, uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık bir gram ağırlığında madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün 14.30 sıralarında meydana gelen olay sonucu, söz konusu şahıs tutuklanarak, bulunan maddelere emare olarak el konuldu.



GİRNE’DE KAVGA…BİR KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Öte yandan bugün sabah 03.00 sıralarında, Girne’de, İbrahim Çakartaş Sokak üzerinde çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, E.B.(E-24) ve H.B.(K-24) bir taraf olup F.A.(E-38), Y.P.(E-28) ve G.P.(K-36) bir taraf olmak üzere, aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurmak suretiyle kavga ettikleri sırada, F.A.’nın tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçağı E.B.’ye (E-24) doğru gelişi güzel salladığı sırada adı edilenin sağ el başparmak ve işaret parmağının kesilmesi sonucu meydana geldi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.



DİPKARPAZ’DA KANUNSUZ AVLANMA

Dipkarpaz’da, sürekli av koruma bölgesi olan Zafer Burnu Milli Park alanı içerisinde İ.E.’nin (E-23) babası M.E.(E-48) adına kayıtlı av tüfeği ile, A.K.(E-35), A.A.(E-33), P.P.(E-23), M.B. (E-32), M.B.(E-30) ve M.D.’nin (E-23) de kendi adlarına kayıtlı av tüfekleriyle kanunsuz avlandıkları tespit edildi. Dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.



LAPTA’DA EV YANGINI

Öte yandan dün Lapta'da, Reyhan Özdil’e ait ikametgahta, gazocağı üzerinde unutulan tencerenin alev alması sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak yangın sonucunda mutfakta bulunan muhtelif eşyalar ile mutfak dolapları ve asma tavan yandı.

Polisin söz konusu olaylar hakkındaki soruşturmaları devam ediyo