Polisiye olaylar

Montaclair'in ölüm sebebi kalp krizi... Ozanköy'de hırsızlık... Elektrikli battiye yangına neden oldu... Lefkoşa'da asayiş ve trafik operasyonu...





MONTACLAIR’İN ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ



Girne Çatalköy’de dün bir otelde yaşamını yitiren 67 yaşındaki Jean Paul Dominique Montaclair’in ölüm sebebinin kalp krizi olduğu tespit edildi.



OZANKÖY’DE HIRSIZLIK



Ozanköy’de M.İ. (E-48) bir iş yerinin bahçe tellerini kesip hasara uğrattıktan sonra bahçe içerisinde bulunan 50 aküyü çalmaktan tutuklandı.



ELEKTRİKLİ BATTANİYE YANGINA NEDEN OLDU



Gazimağusa’da Princess Browita Abbiyesuku’nun kaldığı evde koltuk üzerinde bulunan elektrikli battaniyenin aşırı ısınıp tutuşması sonucu dün yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, oda içerisinde bulunan muhtelif eşyalar tamamen yanarak zarar gördü.



LEFKOŞA’DA ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU



Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde dün asayiş ve trafik operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapan yerler, kumarhane ve bet ofisleri kontrol edilirken, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Trafik ekiplerinin yaptıkları denetimlerde ise 751 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 144 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.