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Yenicamili minikler, A Takımı ile çalıştı
Yenicamili minikler, A Takımı ile çalıştı
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Hamitköy salonda çalıştı
Hamitköy salonda çalıştı
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Polisiye olaylar

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Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu... Cep telefonunu çalan hırsız yakalandı... Güzelyurt’ta asayiş ve trafik operasyonu

Polisiye olaylar
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KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU
 
Ercan Havaalanı’ndan dün KKTC'ne giriş yaptığı sırada narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri bulunan N.S. (E-58) tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.

CEP TELEFONUNU ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

Lefkoşa’da geçen hafta bir süpermarkette bir müşterinin kasaya bıraktığı cep telefonunu çalan kişi dün yakalandı.
İsminin baş harfleri H.N.T. (K-33) olarak açıklanan kişinin gerçekleştirdiği olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

GÜZELYURT’TA ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU

Güzelyurt Polis Müdürlüğü dün gece sorumluluk sahasında içerisinde “trafik ve asayiş operasyonu” düzenledi.
Operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satış yerleriyle kahvehanelerin kontrol edildiği operasyonda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde ise, toplam 280 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 34 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

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