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Polisiye olaylar

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Girne'de uyuşturucu... Para Kambiyo Yasasına aykırı hareket... Sahte davranışla para temini...

Polisiye olaylar
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GİRNE’DE UYUŞTURUCU 
 Girne’de, şüpheli görülen M.K.N.A.’nın (E-42) kullandığı araç içerisinde dün yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı. 

Zanlının Alsancak’taki evinde  yapılan aramada ise, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 10 gram ağırlığında madde bulunarak emare olarak alındı. 

M.K.N.A. tutuklandı, soruşturma devam ediyor. 

PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET 

H.A. (E-40), Ercan Havalimanından dün çıkış yaptığı sırada tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirasından fazla olan 42 bin Amerikan Doları nakit parayı yetkili makamlara ibraz etmediği tespit edilirken, hakkında yasal işlem başlatıldı. 

Öte yandan dün saat 16.00 sıralarında, A.A. (E-40), Ercan Havalimanından çıkış yaptığı sırada tasarrufunda 10 bin Amerikan Doları muadili döviz veya Türk lirasından fazla olan 9 çeyrek cumhuriyet altını, 1 yarım cumhuriyet altını, 15 tam cumhuriyet altını, 2 düz model bilezik, 11 burma bilezik, 1 kolye, 1 ata lira bileklik, 1 ata lira, 1 çift küpeden oluşan altınları yetkili makamlara ibraz etmediği tespit edilerek, hakkında yasal işlem başlatıldı. 

SAHTE DAVRANIŞLA PARA TEMİNİ 
      
Güzelyurt’ta ve Lefke’de 22-25 Eylül tarihleri arasında Y.K (E-23), kendisine ait olmayan iki evi kendisininmiş gibi göstererek iki ayrı şahsa kiralayarak, karşılığında sahtekarlıkla iki evden 10 bin 100 TL para temin etti ve 25 Eylül tarihinde ülkeden çıkış yaptı. 

Y.K. dün Ercan Havaalanından KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı. 

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor

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