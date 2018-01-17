Polisiye Olaylar

Polis, iki araçta ve bir kişinin üzerinde arama yaptı, 3 kişiyi uyuşturucudan tutukladı… Çalıştıkları iş yerinden 15 bin TL çaldılar, tutuklandılar…

POLİS, İKİ ARAÇTA VE BİR KİŞİNİN ÜZERİNDE ARAMA YAPTI, 3 KİŞİYİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLADI

Polis, dün iki araçta ve bir kişinin üzerinde yaptığı aramada uyuşturucu bularak yaşları 31 ile 35 arasında değişen 3 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşamüzeri Geçitkale- Sütlüce anayolunda M.T.’nin (E-31) aracında arama yapıldı. Araçta sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında madde bulundu. Meseleyle ilgisi görülen F.E.’nin (E-35) aracında da arama yapıldı ve sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 74 gram ağırlığında madde bulundu. Uyuşturucu maddeler emare olarak alınırken M.T. ve F.E. tutuklandı.

Öte yandan dün Dikmen’de de bir kişi uyuşturucudan tutuklandı.

Dikmen’de N.M.’nin (E-33) üzerinde yapılan aramada sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gram ağırlığında madde ve tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir adet elle sarılmış ucu yanık sigara bulunarak emare olarak alındı. Söz konusu kişi tutuklandı.



ÇALIŞTIKLARI İŞ YERİNDEN 15 BİN TL ÇALAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Reşat Günhan İşletmeleri Ltd’de pazarlamacı ve tahsildar olarak çalışan S.T. (E-58) ile iş yerinde muhasebeci olarak çalışan G.T.’nin (K-30) şirketin 15 bin 132 TL’sini çaldığı tespit edildi.

Polisin açıklamasına göre, olay geçtiğimiz yılın Mart ve Kasım ayları arasında gerçekleşti.

“Reşat Günhan İşletmeleri Ltd” isimli iş yerinin Lefkoşa-Haspolat yeni sanayi bölgesinde donmuş gıda üretimi ve pazarlaması yapan fabrikasında pazarlamacı ve tahsildar olarak çalışan S.T. (E-58) tahsil ettiği 15 bin 132 TL nakit parayı iş yerinde muhasebeci olarak çalışan G.T.’ye (K-30) teslim etti. Ancak pazarlamacı S.T. ve muhasip G.T. anlaşarak söz konusu parayı merkez ofise teslim etmedi. S.T ve G.T. tutuklandı.



Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.