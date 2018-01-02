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Polisiye Olaylar

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Ercan’da Para Ve Kambiyo Yasasına aykırı hareket…   Gazimağusa’da iki aracın yakılmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı… Güzelyurt’ta amme fesatçılığı…

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Polisiye Olaylar
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ERCAN’DA PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET 
Ercan Havaalanı’nda dün üzerinde 10 bin Euro veya muadili paradan fazla nakit parayla ülkeden çıkış yapmaya çalıştığı tespit edilen 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, F.A.(E-41), 40 bin Amerikan Doları; H.A.H (E-26), 68 bin ABD doları ve E.E.(E-36), 27 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapaya çalıştığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GAZİMAĞUSA’DA İKİ ARACIN YAKILMASIYLA İLGİLİ 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da dün Gülsün Yılsevadın’a kayıtlı iki aracın yakılarak, kasti hasara uğratılması meselesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.İ.(E-67) ve Z.E.(E-53) tutuklandı.

Z.E.’nin (E-53) Güzelyurt’taki ikametgahında yapılan aramada, adına kayıtlı olmayan bir av tüfeğini kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edildi.  

GÜZELYURT’TA AMME FESATÇILIĞI

Öte yandan Güzelyurt’ta adına kayıtlı araçla Mehmet Ali Sokak üzerinde park halinde bulunan bir araca çarpıp kaçan ve Lefke Polis Karakolu’na giderek Yedidalga Halk Plajı otoparkı içerisinde park halinde bulunan aracına başka bir aracın çarpıp kaçtığı yönünde yalan ifade veren A.S. (E-24) tutuklandı. 

Olaylar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor. 

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