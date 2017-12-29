Polisiye Olaylar

Lefkoşa ve Demirhan’da hırsızlık olayları… Cep telefonu çalan bir kişi tutuklandı… Arkadaşının kredi kartını çalarak kumar oynayan M.T tutuklandı… Gazimağusa Limanı’nda yetkili makamdan izinsiz KKTC’ye giriş… Gümrüksüz mal ithal ve tasarrufu…





LEFKOŞA VE DEMİRHAN’DA HIRSIZLIK OLAYLARI

Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da Emanuel Suny Frenk, Latonna Williams Igwilo ve Olayinca Abayomi'nin kaldığı ikametgahtan 3 bin dolar ve bir set hoparlör çalan H.B.O.(E-21), E.S.A.(E-26) ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen V.C.N. (E-26) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, H.B.O.(E-21), E.S.A.(E-26) ve henüz isimleri tespit edilemeyen iki siyahi erkek şahıs, bahse konu ikametgaha zorla girerek, Emanuel Suny Frenk ve Latonna Williams Igwilo’yu süpürge sapı ile ciddi şekilde darp ederek, tasarruflarında kanunsuz bulundurdukları nacak ile ikametgahın giriş kapınsa vurup kasti hasara uğrattı.

Bahse konu şahıslar, Aboyami’nin odasında bulunan çekmeceden 3 bin Amerikan Doları nakit parayı ve bir set hoparlörü çaldı.

Olayın dün polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.B.O.(E-21) ve E.S.A.(E-26) ile mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan V.C.N.(E-26) tutuklandı.



CEP TELEFONU ÇALAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, Lefkoşa’da Mecidiye Sokak üzerinde bulunan Süleyman Taş’ın ikametgahından bir cep telefonu çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen C.K.(E-23) tutuklandı.

Adı edilenin yapılan ileri sorgulamasında, 23 Aralık tarihinde yine Lefkoşa’da Zahıdul Haque’nin ikametgahından ise bin 800 TL nakit para çaldığı tespit edildi.



ARKADAŞININ KREDİ KARTINI ÇALARAK KUMAR OYNAYAN M.T. TUTUKLANDI

Demirhan’da dün meydana gelen başka bir hırsızlık olayında ise M.T.(E-29), birlikte aynı odada kaldığı arkadaşı Mustafa Topçu'nun askıda bulunan pantolonunun cebinden kredi kartı ile bankamatik kartını çaldı.

M.T., Topçu’dan birisini arama bahanesi ile aldığı cep telefonundan kartın bağlı olduğu bankayı arayarak kredi kartı bilgilerinin telefona gelmesini sağladıktan sonra kredi kartı şifresini değiştirerek, söz konusu kart ile kumar oynamak suretiyle toplam 2 bin 790 TL tutarında harcama yaptı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.



GAZİMAĞUSA LİMANI’NDA YETKİLİ MAKAMDAN İZİNSİZ KKTC’YE GİRİŞ

Gazimağusa Limanı’nda KKTC’ye giriş yapan araçlar içerisine saklanarak yetkili makamdan izinsiz KKTC’ye giriş yaptığı tespit edilen K.K.A.(E-25) tutuklandı.



GÜMRÜKSÜZ MAL İTHAL VE TASARRUFU

Öte yandan Güzelyurt’ta gerçekleştirilen operasyon sonucu U.E.’nin(E-38) kullanımında bulunan araçta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden ithal ettiği, gümrüğe beyan edilmemiş 165 kg ağırlığında kuzu eti bulundu.

Dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası adı edilen hakkında yasal işlem başlatılarak, bulunan etlere emare olarak el konuldu.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.