POLİSİYE OLAYLAR…

Demirhan’da bir süpermarketten 8 şişe alkolü içki çalan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 27-29 Aralık tarihleri arasında Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’e müşteri olarak giden A.E.E. (E-24) ve M.O. (E-20) içki reyonundan aldıkları muhtelif markalarda 8 şişe alkollü içkiyi ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldı. Söz konusu şahıslar tutuklandı.

Gazimağusa’da ise dün akşam B.D.’nin (K-24) çalışmakta olduğu iş yerinde iş arkadaşına ait cüzdan içerisinden 200 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi. Olayla ilgili B.D.’nin tutuklandığı açıklandı.

PARA VE KAMBİYO YASASI’NA AYKIRI HAREKET



Ercan Havalimanı’ndan tasarrufunda bulunan 17 bin 500 ABD doları ve 2 bin Euro nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden çıkış yapmaya çalışan Y.A.(E-35) hakkında yasal işlem başlatıldı.

KKTC yasalarına göre, 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla nakit para yetkili makamlara beyan edilmeden yolcu beraberinde taşınamaz.

1 HAFTADA 1 ÖLÜ, 16 YARALI

KKTC’de son bir hafta içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın haftalık trafik raporuna göre, 23 – 29 Aralık tarihleri arasında meydana gelen 68 trafik kazasının 20 tanesi süratli araç kullanmak, 11’i kavşakta durmamak, 8’i yakın takip, 16’sı dikkatsiz sürüş yapmak ve 13’ü diğer etkenlerden kaynaklandı.

Toplam 456 bin 78 TL’lik maddi hasar tespit edilen trafik kazalarının 26’sı Lefkoşa, 22’si Girne, 11i Gazimağusa, 6’sı iskele 3’ü de Güzelyurt’ta gerçekleşti.

Öte yandan aynı dönemde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, 6 bin 706 araç sürücüsünden 750’siyle ilgili ileri işlem yapıldı.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 105’i süratli araç kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 25’i dikkatsiz sürüş yapmak, 110’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 14’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan rapor edildi.

Sürücülerin 21’i alkollü araç kullanmak, 70’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 112’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 5’i trafik ışıklarına uymamak, 31’i muayenesiz araç kullanmak, 21’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmaktan ceza yedi.

14’ü "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 3’ü "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak, 6’sı tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 205’i diğer trafik suçlarından rapor edildi.