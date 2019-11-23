Polisiye Olaylar

ANİ VE GAYRİ TABİ ÖLÜM

Lefkoşa’da 64 yaşındaki Soner Ağınlı dün 22.30 sıralarında evinde aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Soruşturma sürüyor.



ESENTEPE’DE UYUŞTURUCU

Esentepe’de S.K’nin (E-30) aracında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

S.K tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

AMBAR AÇMA VE HIRSIZLIK…

Pile’de kasım ayı içinde Serkan Paşa’ya ait evin yanında bulunan ambar içerisinden ot kesme makinesi ve aparatları ile 2 plastik bidon çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen H.B (E-49) tutuklandı. Soruşturma sürüyor.



SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ…

İskele’de Kasım 2018 - Kasım 2019 tarihleri arasında, S.S (E-24), A.K.G (E-25) ve A.H (K-28); gelir ve kar etme amaçlı olan bazı internet sitelerine yatırım yapmak için üç farklı kişiden toplam 165 bin ABD Doları’nı “sahte davranışla” temin ederek, tasarruflarına geçirdikleri tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

INSTAGRAM ÜZERİNDEN ŞİDDET TEHDİDİ

Ö.F.E (E-20), aralarında sorun bulunan C.O’ye dün Instagram isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden küfür ve tehdit içerikli sesli mesaj göndermek suretiyle şiddet tehdidinde bulundu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma neticesinde Ö.F.E tutuklandı.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.