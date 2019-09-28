Polisiye Olaylar

İŞ YERİNDEN MAZOT ÇALDI

Lefkoşa, 28 Eylül 19 (T.A.K.): Haspolat’ta faaliyet gösteren Özok Ltd. isimli işyerinde çalışmakta olan M.S.’nin (E-41) 11-27 Eylül tarihleri arasında, iş yerinden başka bir iş yerine götürmek için teslim aldığı 60 litre mazotu kendi aracına ve plastik bidonlara doldurarak, çaldığı tespit edildi.

M.S. tutuklandı.

CİDDİ DARP

Lefkoşa’da Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde İ.A.(E-31) ve F.Ç.(E-21), henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı dün Ahmet Eray Gündoğmuş’u ciddi şekilde darp edip sol elmacık kemiğini kırdı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

KKTC’YE KAÇAK GİREN 10 KİŞİ VE ONLARA YARDIM EDEN 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün bir evde gerçekleştirilen operasyon sonucu Gazimağusa Limanı’ndan bir gemi içerisinde bulunan tır araca gizlenerek gerekli muhaceret işlemlerini yaptırmadan KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yaptıkları tespit edilen toplam 10 kişi tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahısların KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yapmalarına yardımcı olduğu tespit edilen İ.Ö.(E-32) de tutuklandı.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri dün ve bu sabah sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve bahis evlerinin yanı sıra halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller yapıldı.

Denetimler kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanırken, kumarhanelerde yapılan denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 10 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 480 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 171 araç sürücüsü çeşitli suçlardan dolayı rapor, 2 araç ise trafikten men edildi.

Girne’de gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve bahis evlerinin yanı sıra halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller yapıldı. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek haklarında yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 542 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 86 araç sürücüsü çeşitli suçlardan dolayı rapor, çeşitli suçlardan dolayı 8 araç trafikten men edilirken, bir araç sürücüsü ise tutuklandı.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi.

Yapılan denetimler sonucu KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettikleri tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu 500 araç kontrol edilerek suç işlediği tespit edilen 70 araç sürücüsü çeşitli suçlardan dolayı rapor edildi.

ESENTEPE’DE İŞ KAZASI

Esentepe’de dün bir evde ahşap işi yapmakta olan Halil Eroldan (E-44) kullandığı elektrikli ahşap kesme makinesinin kontrolünü kaybetmesi sonucu sol kolundan ciddi bir şekilde yaralandı.

Eroldan kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada gerçekleştirilen ameliyat sonrası müşahede altına alındı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.