Polisiye olaylar

Lefkoşa'da bıçaklama... Hamitköy'de kavga... Ercan'da para ve kambiyo yasasına aykırı hareket... Paşaköy'de yangın... Girne'de kayıp şahıs...

Bıçaklama olayında gelişme Lefkoşa’da dün, tartıştığı Onur Emre Diker’i tasarrufunda bulunan bıçak ile dizinden yaralayan ve tutuklanan A.G’nin (E-28) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığı bildirildi. Soruşturma devam ediyor. HAMİTKÖY’DE KAVGA... BİR KİŞİNİN BURNU KIRILDI

Hamitköy’de Çankaya Sokak üzerinde dün S.İ (E-26) ve H.S.G (E-23) bir taraf, İ.C.O (E-28), J.T.B (E-21), E.G (E-24) ve T.K (E-31) diğer taraf olmak üzere, aralarında çıkan kavgada E.G’nin burun kemiği kırıldı, ayrıca aracının da dikiz aynaları ve sol ön camı atılan tekmeler sonucu kırılarak hasara uğratıldı. Tüm zanlılar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda dün Y.A (E-38), tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirası’ndan fazla para olan 23 bin 500 ABD doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC'den çıkış yapacağı sırada tespit edilerek, hakkında yasal işlem başlatıldı.

PAŞAKÖY’DE AĞIL YANGINI

Paşaköy’de, ağıllar bölgesinde, Kadir Güler’e ait ağıl içerisinde dün henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 36 rulo şeklindeki sano balya, bitişiğindeki ambar içerisinde bulunan 300 küçük kare balya, ambarın üst kısmında bulunan 10 saç, 10 tahta, 1 profil kare boru, ambar yerinin batı kısmındaki 100 kesme bloktan oluşan duvar, bir gazlı lüks fener yanarak zarar gördü.

KAYIP ŞAHIS BULUNDU

25 Mayıs tarihinden itibaren kayıp olduğu bildirilen Girne'de sakin Erkan Dilek’in (E-47) bulunduğu bildirildi.