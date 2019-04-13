Polisiye Olaylar

Mağusada uyuşturucu... Çatalköy'de iş kazası...

GAZİMAĞUSA’DA, NARKOTİK VE KAÇAKÇILIĞI ÖNLEME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN UYUŞTURUCU OPERASYONU

300 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ, 3 TUTUKLU

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 300 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, polis, dün akşam 23.30 sıralarında Gazimağusa - Lefkoşa anayolu üzeri Tantura Kavşağı yakınlarında, yol kenarında bulunan su rögarı içerisine önceden bırakılmış olan yaklaşık 300 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi, kullanımlarında bulunan araçla almaya gelen A.A.(E-34), H.S.(E-37) ve Ç.Ç.(E-37)’yi, konu maddeyi aldıkları esnada suçüstü tespit ederek tutukladı.

Bahse konu araçta yapılan aramada ise, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi ile uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntıları bulunarak emare olarak alındı.



ÇATALKÖY’DE 2.60 METRE YÜKSEKLİKTEKİ MERDİVENDEN DÜŞEN GAZİ HİZMETÇİ AĞIR YARALANDI

Öte yandan dün saat 03:30 sıralarında, Çatalköy’de Şht. Bayram Özgür Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin üst kısmında işçi yatı evi olarak kullanılan yerde kalan Gazi Hizmetçi (E-43) dengesini kaybederek, 2.60 metre yüksekliğindeki merdivenlerden düştü.

Olay sonrasında ağır yaralanan Hizmetçi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.