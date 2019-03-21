banner255
YDK’da Okuma Bayramı coşkusu
YDK’da Okuma Bayramı coşkusu
10 0
Son maçta çiğnediği sakız 390 bin pounda satıldı
Son maçta çiğnediği sakız 390 bin pounda satıldı
41 0
 
Çürük çilekler neden satılıyor?
Çürük çilekler neden satılıyor?
65 0
Enduro heyecanı başlıyor
Enduro heyecanı başlıyor
20 0
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
Suya düşen telefon nasıl kurtarılır?
104 0
Fasulye değil altın mübarek
Fasulye değil altın mübarek
53 0
Halk Dansları Şöleni başlıyor
Halk Dansları Şöleni başlıyor
25 0
banner82

Polisiye Olaylar

banner27

Bahçeli ve Girne'de hırsızlık... Ercan'da Para Kambiyo yasasına aykırı hareket...

banner262
Polisiye Olaylar
banner267

BAHÇELİ’DE HIRSIZLIK

Bahçeli’de önceki gün bir sitedeki evden para, tansiyon aleti ve şarj kablosu çalındı.

Polis Basın Bülteni’ne göre,  Morlais Sitesi’nde, Robert Edward Beedham’a ait ikametgahın kapısı açılarak içeriden 100 Stg, 100 Euro ve 1000 TL nakit para ile tansiyon aleti ve şarj kablosu çalındı. Meselede zanlı görülen O.İ.(E-27) tutuklandı.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK 

 Girne’de Evliya Çelebi Sokak üzerinde faaliyet gösteren Kaşgar Market isimli iş yerinde çalışmakta olan M.A.M’nin.(E-25) kasa içerisinden bin 145 TL nakit para alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Söz konusu şahıs tutuklandı.

PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET    

 Ercan Havalimanı’nda dün, M.U.E.(E-46), tasarrufunda 50 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.