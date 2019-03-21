Polisiye Olaylar

Bahçeli ve Girne'de hırsızlık... Ercan'da Para Kambiyo yasasına aykırı hareket...

BAHÇELİ’DE HIRSIZLIK

Bahçeli’de önceki gün bir sitedeki evden para, tansiyon aleti ve şarj kablosu çalındı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Morlais Sitesi’nde, Robert Edward Beedham’a ait ikametgahın kapısı açılarak içeriden 100 Stg, 100 Euro ve 1000 TL nakit para ile tansiyon aleti ve şarj kablosu çalındı. Meselede zanlı görülen O.İ.(E-27) tutuklandı.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

Girne’de Evliya Çelebi Sokak üzerinde faaliyet gösteren Kaşgar Market isimli iş yerinde çalışmakta olan M.A.M’nin.(E-25) kasa içerisinden bin 145 TL nakit para alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Söz konusu şahıs tutuklandı.

PARA KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda dün, M.U.E.(E-46), tasarrufunda 50 bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.



