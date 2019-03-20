Polisiye Olaylar

İskele'de uyuşturucu... Lapta'da ve Girne'de yangın...

İSKELE’DE UYUŞTURUCU MESELESİNDEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

İskele’de uyuşturucu meselesinden 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, İskele’de S.A.’nın (E-24) aracına, K.E.(K-27) tarafından uyuşturucu konulup polis tarafından tutuklanmasının sağlanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında arandığı bildirilen İ.D. (E-31) tespit edilerek tutuklandı. Polis ayrıca meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan B.L. (K-30) de tutuklandı. Soruşturama devam ediyor.

ELEKTRİK KABLOLARI AŞIRI YÜKLENMESİ YANGINA NEDEN OLDU

Lapta’da dün bir sitede elektrik panosu içerisinde yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu yedi adet elektrik sayacı ve sigortaları, ahşap pano tamamen, blok girişinde bulunan alüminyum kapı ve çerçevesi kısmen yandı, duvarlar islendi.

Polis, yangının, elektrik kablolarının aşırı yüklenmesi sonucunda kısa devre yapıp, alevlenmesi neticesinde çıktığını belirterek, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

EVDE YANGIN

Girne’de bugün de Osman Murabık’a ait ikametgâhın mutfak kısmında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu ikametgâhın mutfak dolapları, tavanı ve çatısı yandı, diğer odalar ise islendi. Soruşturma devam ediyor.