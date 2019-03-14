Polisiye Olaylar

DÜZOVA’DA KAYDI BULUNMAYAN DOZER BULUNDURMAKTAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI





Düzova’da KKTC’de kaydı bulunmayan ve muhtemelen gümrüksüz olarak KKTC’ye ithal edilen kazıcı yükleyici dozer bulundurmaktan 2 kişi tutuklandı.



Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün R.G.(E-41)’nin tasarrufunda bulunan plakasız kazıcı yükleyici dozerde polis tarafından yapılan kontrolde, söz konusu aracın KKTC'de kaydı bulunmadığı ve aracın 2015 yılı içerisinde muhtemelen gümrüksüz olarak KKTC’ye ithal edildiğinin tespit edildiği kaydedildi.



R.G ve konuyla bağlantısı olduğu tespit edilen T.T.’nin (E-35) tutuklandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.



KANUNSUZ MAL TASARRUFU



Gazimağusa’da M.B.(E-24), Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye herhangi bir yasal girişi bulunmayan ve kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu aracı kullandığı sırada polis tarafından tespit edildi.



Dün sabah meydana gelen olayda M.B. ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan C.B. (E-24) tutuklandı.



KAYIP ŞAHISLAR



KKTC’de turist olarak bulunan Abid Hussain (E-30) ile Basharat Hussain(E-37) Lefkoşa’da kaldıkları otelden dün ayrıldılar ve dönmediler.



Polis bu kişilerin arandığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

