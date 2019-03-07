Polisiye olaylar

GÜZELYURT VE ALSANCAK’TA UYUŞTURUCU

Güzelyurt’ta, İrfan Nadir Bulvarı üzerinde devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından, bulvar üzerinde yürümekte olan A.B.’nin(E-35) hareketlerinden şüphelenilmesi üzerinde; söz konusu şahsın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 11.00 sıralarında bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Y.D.(E-34) tutuklandı.

Öte yandan dün Alsancak’ta B.R.’nin (E-57) kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 100 miligram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir hassas terazi bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

İNÖNÜ YOL KAVŞAĞINDA BİR ARAÇTA 141 KİLO KAÇAK KEMİKSİZ DANA ETİ TESPİT EDİLDİ

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzeri İnönü yol kavşağında, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, M.Ç.Ö.’nün(E-32)kullanımında bulunan araçta yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş toplam 141 kg kemiksiz dana eti bulundu.

Dün saat 15.00’te meydana gelen olay sonrasında bahse konu şahıs tutuklanarak, etlere emare olarak el konuldu.

YENİBOĞAZİÇİ’NDE EV YANGINI

Yeniboğaziçi’nde dün saat 18.00 sıralarında Sıdıka Ozanlar’a ait ikametgahın mutfağında ocak üzerinde yanar halde unutulan yağın aşırı ısınması sonucu çıkan yangında 1 aspiratör, mutfak dolapları ve elektrik tesisatı yanarak hasar gördü.

Yangın ev sahipleri tarafından söndürüldü.

Olaylar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.