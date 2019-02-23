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Polisiye Olaylar

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Polisiye Olaylar
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 GİRNE ve GÜZELYURT'TA DENETİM

 Polisin dün gece Girne ve Güzleyurt’ta gerçekleştirdiği asayiş ve dentim operasyonlarında Girne’de 97, Güzelyurt’ta ise 65 araç sürücüsü hakkında ileri işlem yapıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre Girne’deki dentimlerde ayrıca kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak toplam 5 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik ekiplerinin denetimlerinde, 550 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 97 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Muhtelif suçlardan 3 araç trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta gerçekleşen denetimlerde bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehanelerde olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin denetimlerinde, kontrol edilen 430 araç sürücüsünden 65’i hakkında ileri işleme gidildi, 1 araç trafikten men edildi.

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