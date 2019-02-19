Polisiye Olaylar

Ercan'da uyuşturucu... Girnede Kont Valentin Mağzasında hırsızlık....

ERCAN HAVALİMANI'NDA BİR KİŞİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

Ercan Havalimanı'nda KKTC'ye giriş yapan B.S. uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 20:30 sıralarında, Ercan Havalimanı'nda KKTC'ye giriş yapan B.S.(E-31)’ye üzerine narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde ve el bagajında yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

KONT VALENTİN İSİMLİ MAĞAZADAN 500 TL’LİK GİYİM EŞYASI ÇALAN J.İ.A TUTUKLANDI

Kont Valentin isimli mağazadan 500 TL’lik giyim eşyası çalan J.İ.A tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 16:00 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Kont Valentin isimli mağazada müşteri olarak bulunan J.İ.A’nın (E-23), toplam değerleri 500 TL olan muhtelif giyim eşyalarını çaldığı tespit edilerek tutuklandı.