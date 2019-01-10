Polisiye Olaylar

Alsancak'ta ani ölüm... Mağusa'da tabanca ve mermi bulundu... Karakum'da hırsızlık... Lefkoşa'da kayıp şahıslar...

ALSANCAK’TA ANİ ÖLÜM… 41 YAŞINDAKİ EJDER ERTÜRKLER YAŞAMINI YİTİRDİ

Alsancak’ta sakin Ejder Ertürkler (E-41) dün akşam üzeri ikametgahında aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bültenine göre, müteveffanın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

GAZİMAĞUSA’DA KANUNSUZ TABANCA VE MERMİ BULUNDU

Gazimağusa’da dün I.I.’nın (E-40) kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada 2 adet 9 mm çapında tabanca ve 100 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

KARAKUM’DA HIRSIZLIK

Karakum'da faaliyet gösteren “Erdener” markete geçen yılın kasım ve aralık ayları içerisinde üç farklı tarihte müşteri olarak giden H.B (K-41) ve N.B.’nin (K-22) market içerisinde bulunan kasap reyonundan toplam 3 kg 456 gr kuş başı et, bir adet cips, sekiz adet konserve mantar, bir adet saç tarağı, iki paket tavuk göğsü, bir adet saç yağı ve bir adet 2.5 litrelik kolayı çaldıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar dün tespit edilerek tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA’DA KAYIP ŞAHISLAR

Polis Basın Subaylığı, Lefkoşa’da 2 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Açıklamaya göre, önceki gün saat 13.30 sıralarında Lefkoşa’da Khaldeya Rwidan (K-28) misafir olarak kaldığı ikametgahtan ayrıldı ve halen geri dönmedi.

Lefkoşa’da dün saat 14.00 sıralarında Tunay Kahraman (E-50) ikamet etmekte olduğu pansiyondan ayrıldı geri dönmedi. Soruşturma devam ediyor.