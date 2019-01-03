Polisiye Olaylar

Mağusa'da hırsızlık... Girne'de adam yaralama... Lefkoşa'da yangın... Çamblıbel'de arabanın çarptığı çocuk yoğun bakımda... Girne'de uyuşturucu...

GAZİMAĞUSA’DA OYUN KONSOLU HIRSIZLIĞI

Gazimağusa’da Phonex Computer isimli iş yerinden 24 Aralık’ta Play station-4 oyun konsolu, iki adet oyun kolu ve 1 adet FİFA 2019 oyun CD’si çalındı. Polis Basın Bülteni’ne göre olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.V.D. (E-25) tutuklandı

TARTIŞTIĞI KİŞİNİN YÜZÜNE ÇATAL SAPLADI

Girne’de dün gece, N.E. (E-48) ve İzzet Önal arasında çıkan tartışma sonucu, N.E, İzzet Önal’ın yüzüne yumruk vurduktan sonra tasarrufunda bulunan yemek çatalını Önal’ın sol gözünün altına sapladı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, zanlı N.E. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

BUZDOLABI YANGIN ÇIKARDI

Beylerbeyi’nde “Şirin Cafe” isimli işyerinde buzdolabının elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıkan yangında, mekandaki elektrikli eşyalar zarar gördü.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün yaşanan olayda, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu bir buzdolabı, bir elektrikli fırın, bir su sebili ve işyerinin elektrik kabloları tamamen yandı

YOLU GEÇMEYE ÇALIŞAN 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ARABA ÇARPTI… AKBAL YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE

Çamlıbel’de, dün, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 11 yaşındaki Eyüp Enes Akbal’a araba çarptı.

Polis Basın Bülteni’ne göre Çamlıbel’de Kardelen Sokak üzerinde, Destine Ersalıcı Bozalanlar ( K-30) yönetimindeki NG 691 plakalı araç, dikkatsiz sürüş sonucu, o esnada yolun sağından soluna doğru yaya olarak geçmeye çalışan Eyüp Enes Akbal’a çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Eyüp Enes Akbal kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

UYUŞTURUCU TASARRUFUNA TUTUKLAMA

Girne’de dün S.N.S.S.’nin (E-23) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor