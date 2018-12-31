Polisiye Olaylar

Karaoğlanoğlu’nda yangın... Lapta'da uyuşturucu... Mallıdağ ve Sadrazamköy'de kanunsuz avlanma... İskele'de izinsiz ağaç kesimi...

KARAOĞLANOĞLU’NDA KISA DEVRE YÜZÜNDEN BİR EVDE YANGIN ÇIKTI

Karaoğlanoğlu’nda bu sabah 05.00’te Vasviye Şarapçıoğlu’nun iki katlı evinin mutfak bölümünde, elektrik tesisatında oluşan kısa devre sonucunda yangın çıktı.

Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, yangın sonucu evdeki eşyaların ise tamamen yanarak zarar gördüğü kaydedildi.

LAPTA’DA UYUŞTURUCU

Lapta’da evinde bir saksıda ekili iki kök hintkeneviri, 5 gram hintkeneviri ve uyuşturucu madde aksamları bulunan bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, V.M’nin (E-39) evinde saksıda ekili 2 kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitki, 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı, plastik öğütücü,1 adet nargile şekline getirilmiş pet şişe ve LSD türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1 pul bulunarak emare alındı.

KANUNSUZ AVLANAN KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Ülke genelinde dün yapılan rutin avcı kontrollerinde Mallıdağ - Arıdamı köyleri arasındaki 29 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandığı sırada av korucuları tarafından tespit edildiği belirtilen M.Y.(E-31) hakkında yasal işlem başlatıldı.

SAAT 01.15’TE TAVŞAN VURAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yine dün Sadrazamköy’de, batı sahil sitesinden fenere doğru giden yol üzerinde, E.Ö.’nün (E-35) kullanımında bulunan araçla E.K.(E-43) ve M.H.(E-41) ile birlikte, güneşin doğuşu ve batışı arasında avlanmaları gerekirken saat 01.15’de kanunsuz olarak avlanarak ova tavşanı vurdukları tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu üç kişinin tutuklandığı ve soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

İZİNSİZ AĞAÇ KESTİ

İskele çöplüğünün doğusunda dün, T.T.’nin (E-42) yetkili makamdan izinsiz olarak bir arazi içerisinde bulunan harnup ve zeytin ağacı kestiği tespit edildi.

Bahse konu şahısın tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.