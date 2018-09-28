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Polisiye olaylar

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Uyuşturucu Tasarrufuyla ilgili altı kişi tutuklandı... Mağusada konuta girildi... Türkmenköy'de hırsızlık... Güzelyurt'ta huzur operasyonu...

Polisiye olaylar
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UYUŞTURCU TASARRUFUYLA İLGİLİ ALTI KİŞİ TUTUKLANDI

 Uyuşturucu madde tasarrufu ile ilişkili olaylardan 6 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da S.I. (E-36)’nın kalmakta olduğu ikametgahta 40 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet hassas terazi bulundu. 

Lefkoşa - Güzelyurt anayolu girişinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında kontrol amaçlı durdurulan H.D.(E-26)’nin kullanımında buluna araçta yolcu olarak bulunan  H.T. (E-27), tasarrufunda bulunan yaklaşık 1 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yol kenarına atarak araçtan kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen E.Y. (E-30)’nin Gönendere’deki ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 20 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Adı geçen zanlılar ile Gönendere’deki evde yapılan arama sırasında evde bulunan E.T.(E-25) ve M.K.(E-20) tutuklandı.

BİR CÜRÜM İŞLEMEK KASTIYLA KONUTA GİRME 

Gazimağusa’da, Akçadağ Sokak üzerinde bulunan bir daireye dün 03:30 sıralarında pencereden giren  A.A. (E-52), ev sahibinin kendisini fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtı. Ancak zanlı ardından tutuklandı.

HIRSIZLIK

Türkmenköy’de hurda vaziyette bulunan bir araçtan klima fan kapağı çaldığı gerekçesiyle N.D.(E-44) tutuklandı.

HUZUR OPERASYONU 

Güzelyurt Polis Müdürlüğü tarafından kahvehane, bet ofisi ve alkollü içki satışı yapan işyerlerinde dün yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafikte ise 250 araç kontrol edildi. Kontrollerde 12 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

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