Polisiye Haberler

Esentepe Plajı’nın doğusunda geçtiğimiz Pazar günü boğulma tehlikesi geçiren Tatiana Lashina (K-32), tedavi gördüğü Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi.
Polis basın bültenine göre, Lashina yaşamını bugün 02.40’ta kaybetti.
Gazimağusa’da B.Ö.(E-28) adlı kişi, Mehmet Oduncu’ya ait aracı, devir forması düzenleyip, ilgili daireye vererek, aracı kendi adına kayıt ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
Olay 18 Temmuz’da meydana geldi. Zanlının söz konusu aracı daha önceden kullanmak amacıyla aldığı belirtildi.
KALKANLI’DA UYUŞTURUCU
Kalkanlı’da dün A.Ç.’nin (E-22) evinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki metal öğütücü ile saksı içerisinde ekili üç kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitki bulundu.