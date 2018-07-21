Polisiye Haberler

Kalavaç'ta ani ölüm... Girne’de uyuşturucu... Gazimağusa’da yaralama...

KALAVAÇ’TA 61 YAŞINDAKİ MEHMET ALİ ÇELİK ANİDEN RAHATSIZLANARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Kalavaç’ta sakin 61 yaşındaki Mehmet Ali Çelik, kendisine ait arazi içindeki zeytin ağaçlarını suladığı esnada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verien bilgiye göre, olay dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

GİRNE’DE UYUŞTURUCU

Girne’de 16 Temmuz’da park halindeki bir araçta 3 gram uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunması olayıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen D.M.M.(E-28)’ tutuklandı.

Polisin adı edilenin ikametgahında yaptığı aramada, yaklaşık 4,1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı.

GAZİMAĞUSA’DA YARALAMA

Öte yandan dün Gazimağusa’da, Küçük Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde çalışan A.İ.(E-26), aynı iş yerinde çalışan ve tartıştığı Yalçın Uzunal’ı tasarrufunda bulunan bıçak ile sol kol kısmından hafif şekilde yaraladı.

Öğle saatlerinde meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.