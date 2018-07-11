Polisiye Haberler

Gazimağusa’da beton zemine düşerek yaşamını yitirdi... Lefkoşa’da hırsızlık... Lefkoşa’da uyuşturucu... Güzelyurt’ta kanunsuz silah...

25 YAŞINDAKİ ABDÜLVAHAP ÖNAR KALDIĞI OTELİN 4. KATINDAN DÜŞEREK YAŞAMINI YİTİRDİ Gazimağusa’da dün gece 03.47 sıralarında Abdulvahap Önal (E-25) kaldığı otelin dördüncü katındaki balkondan beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.



Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. ÇALIŞTIĞI BAHİS EVİNDEN 10 BİN TL ÇALAN ŞAHIS TUTUKLANDI Lefkoşa’da H.İ. (E-26) 13 – Haziran 8 Temmuz 2018 tarihleri arası çalıştığı bahis evinde sistem üzerindeki yetkilerini usulsüzce kullanarak 10 bin 148 TL para çaldı.



Polis açıklamasında bahse konu şahsın tutuklandığı belirtildi LEDRA PALACE KARA KAPISI’NDA UYUŞTURUCU... Lefkoşa’da dün saat 15.30 sıralarında A.U.G (E-34), Ledra Palace Kara Kapısı’ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada şüpheli görülmesi üzerine, üzerinde polis tarafından yapılan aramada, 8 gram kokain türü uyuşturucu madde bulundu.

Polis açıklamasında, A.U.G’nin tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH TASARRUFU… 1 TABANCA, 5 TUTUKLU Güzelyurt’ta dün akşam saat 19.00 sıralarında bir süpermarkete ait park alanında şüpheli görülen F.Ö’nün (E-27) üzerinde yapılan aramada bir tabanca ve tabancaya takılı şarjörde 13 mermi bulundu.



Polis açıklamasına göre, F.Ö ve mesele ile ilgisi olduğuna inanılan T.K. (E-33) B.K. (E-36), M.K. (E-38) ve K. K. (E-32) tutuklandı.