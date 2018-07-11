Polisiye Haberler

Lefkoşa’da H.İ. (E-26) 13 – Haziran 8 Temmuz 2018 tarihleri arası çalıştığı bahis evinde sistem üzerindeki yetkilerini usulsüzce kullanarak 10 bin 148 TL para çaldı.
Polis açıklamasında bahse konu şahsın tutuklandığı belirtildi
LEDRA PALACE KARA KAPISI’NDA UYUŞTURUCU...
Lefkoşa’da dün saat 15.30 sıralarında A.U.G (E-34), Ledra Palace Kara Kapısı’ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada şüpheli görülmesi üzerine, üzerinde polis tarafından yapılan aramada, 8 gram kokain türü uyuşturucu madde bulundu.
Polis açıklamasında, A.U.G’nin tutuklandığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi