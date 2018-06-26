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Polisiye Haberler

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Karaoğlanoğlu'nda uyuşturucu... Alsancak'ta hırsızlık... Lefkoşa'da araç yangını...

Polisiye Haberler
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KARAOĞLANOĞLU’NDA 2 KİŞİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

 Karaoğlanoğlu’nda, 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı. Polis açıklamasına göre, dün saat 15.00 sıralarında T.S.K’nın (E-28) kaldığı evde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.
Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile ilgisi görülen Z.U’nun (E-26) üzerinde ve kaldığı evde yapılan aramada ise yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ile içinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan iki sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı.

OTELDEN HELLİM ÇALAN ÇALIŞAN TUTUKLANDI

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelde çalışan A.B’nin (E-28) sorumlu olduğu mutfağın buz dolabından 10 kilo 200 gr. ağırlığındahellim çaldığı tespit edildi

LEFKOŞA’DA DÜN BİR ARAÇ YANDI

Lefkoşa’da, Alper Cingiz’e ait araba, motorundaki kısa devre sonucu çıkan yangında hasar gördü. Polis basın bültenine göre, Şht. Arif Salih Sokak’ta park halinde duran Alper Cingiz’e ait aracın motorunda dün saat 16.30 sıralarında muhtemelen elektrik aksamlarında oluşan kısa devre sonucu yangın çıktı. Aracın motorunun ve kaportasının tamamen yandığı ve yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü açıklandı.

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