Polisiye Haberler

Zeytinlik’te soygun... Bafra’da ve Lapta'da kundaklama... Dipkarpaz'da kanunsuz avlanma...

ZEYTİNLİK’TE SOYGUN YAPAN KİŞİ ARANIYOR

Zeytinlik’te dün P.C.O.(E-22) alacak verecek meselesinden dolayı tartıştığı Owumi Felix Owumi’yi darp ettikten sonra cep telefonunu zorla aldı. P.C.O. daha sonra Owumi’nin evinin penceresinden içeri uzanarak kol saati ve altın zincir kolye de çaldı.

Polis basın bülteninde, soygun ve hırsızlık suçu işleyen zanlının arandığı bildirildi.

BAFRA’DA OTEL İNŞAATINDAKİ DEPO KUNDAKLANDI

Bafra’da bir otel inşaat alanı içerisinde bulunan malzeme depoları dün akşam kundaklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre Zafer İnşaat isimli şirkete ait inşaattaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu çeşitli inşaat malzemelerinin yandığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.0

LAPTA’DA TEHLİKELİ SÜRÜŞ YAPTIĞI İÇİN DURDURULAN SÜRÜCÜDE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Lapta’da dün tehlikeli sürüş yaptığı için durdurulan S.E.’nin (E-22) aracında 2 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahısın ve araçta yolcu olarak bulunan S.H.’nin (E-32) tutuklandığı kaydedildi.

LAPTA’DA ARAÇ KUNDAKLANDI

Lapta'da Mahşen Koral’a ait KC 064 plakalı araç, dün park halinde olduğu sırada, benzin kapağı meçhul şahıslar tarafından açılarak benzin deposuna sıkıştırılan bez parçası ateşe verildi.

Yangının çevre sakinleri tarafından söndürüldüğü, çıkan yangın sonucu aracın kısmen yanarak zarar gördüğü bildirildi.

DİPKARPAZ’DA KANUNSUZ AVLANAN 3 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Dipkarpaz'da, dün sürekli av koruma bölgesi olan Zafer Burnu Milli Park alanında kanunsuz avlandığı tespit edilen R.K.(E-45), M.S.(E-37) ve S.M.(E-43) hakkında yasal işlem başlatıldı.