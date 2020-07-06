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Polisiye Haberler

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Çek sahteleme... Güzelyurt'ta hırsızlık... Beyköy'de yangın...

Polisiye Haberler

 

20 BİN TL ÇEK SAHTELEYEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

 Araç içerisinden çalınan çek yaprağına 20 bin TL yazılıp sahtelenerek borç karşılığı galeride tedavüle sürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre,     20 Temmuz-4 Ağustos 2019 tarihleri arasında, Ercan Havalimanı’nın kuzey kısmında yol kenarında park halinde bulunan Sami Yakar’a ait  araç içerisinden 17 adet boş çek yaprağı çalındıktan sonra, çek yapraklarından bir tanesinin üzerine 20 bin TL yazılıp sahtelendikten sonra bir oto galeriden satın alınan araç karşılığı  verilmek suretiyle tedavüle sürüldüğü tespit edildi.

Mesele ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında H.K.(E-40) ve İ.S.(E-36) tutuklandı.

YALAN BEYAN İLE PARA TEMİNİ    
    
Güzelyurt'ta 29 Haziran’da  hurda alım satım yerine giden, H.T.(E-36) ve H.T.(E-27), 28 Haziran’da Gemikonağı'nda bir arazi içerisinden çaldıkları yaklaşık 3.5 ton inşaat demirlerinin kendilerine ait olduğunu beyan edip 1830 TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiler.  Bahse konu şahıslar tutuklandı.

YANGIN

Beyköy’de dün  köy mezarlığının arka kısmında henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu, Mehmet Özdemir’e  ait yarım dönüm tarla içerisindeki 70 adet rulo balya otlar yanarak zarar gördü.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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